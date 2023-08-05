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В ОВА назвали последствия ракетной атаки на Хмельницкую область

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Хмельницкая область, Суббота 05 августа 2023 23:54
В ОВА назвали последствия ракетной атаки на Хмельницкую область Фото: последствия ракетной атаки на Хмельницкую область (dsns_telegram)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия сегодня, 5 августа, атаковала Хмельницкую область ракетами. В областной военной администрации рассказали о последствиях ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА в Telegram.

Российские войска сегодня обстреляли ракетами Хмельницкую область. В одной из общин звучала серия взрывов.

В результате вражеской атаки взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах. Также выбило окна на автовокзале, в одном из коммунальных заведений культуры и в коммерческом помещении.

"Самое важное, что пострадавших от атаки нет", - отметил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Ракетная атака по Украине

Россияне атаковали Украину ракетами "Кинжал" и "Калибр". Известно, что впервые за многие месяцы одну из ракет российские войска выпустили с территории Беларуси. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что целью оккупантов стала "Мотор-Сич" и Хмельницкая область.

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