В Хмельницком обстрелы нарушили график движения городского транспорта

Вследствие ночной атаки россиян, в Хмельницком в среду, 3 сентября, будет затруднено движение городского транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкий городской совет.
В ведомстве отметили, что в связи с ночными событиями, сегодня общественный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров со значительными отклонениями в графиках движения и в меньшем количестве подвижного состава.
Напомним, этой ночью российские захватчики обстреляли ударными дронами Хмельницкий. В результате атаки вспыхнули пожары и повреждены дома и окна.
Ближе к утру враг запустил по стране группы крылатых ракет, в частности "Калибров".
Впоследствии в Хмельницком прогремели мощные взрывы.