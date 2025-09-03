RU

В Хмельницком обстрелы нарушили график движения городского транспорта

Фото: россияне нарушили курсирование транспорта в Хмельницком (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вследствие ночной атаки россиян, в Хмельницком в среду, 3 сентября, будет затруднено движение городского транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкий городской совет.

В ведомстве отметили, что в связи с ночными событиями, сегодня общественный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров со значительными отклонениями в графиках движения и в меньшем количестве подвижного состава.

Напомним, этой ночью российские захватчики обстреляли ударными дронами Хмельницкий. В результате атаки вспыхнули пожары и повреждены дома и окна.

Ближе к утру враг запустил по стране группы крылатых ракет, в частности "Калибров".

Впоследствии в Хмельницком прогремели мощные взрывы.

