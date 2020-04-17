У Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавірусу: настоятель не контактує з медиками

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Настоятель Почаївської лаври відмовляється від співпраці з медиками

У Почаївській лаврі в Тернопільській області міг статися масштабний спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання обласного оперативного штабу.

Як заявила головний санітарний лікар області Оксана Чайчук, спалах коронавірусу у Шумському районі може бути тісно пов'язаний з Почаївською лаврою. Коронавірус підтвердили у співробітників бухгалтерії Шумської лікарні, а також у головного лікаря та медичного персоналу.

"У нас вчора виникла ситуація в Шумському районі, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, оскільки священник, який бере участь у хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером у Шумській лікарні. Вчора був 21 позитивний результат, а загалом у Шумську 26 позитивних", - розповіла вона.

Головний санітарний лікар зазначила, що священнослужитель може також бути пов'язаний зі спалахом у Дубенському районі. При цьому настоятель Почаївської лаври відмовляється співпрацювати з медпрацівниками.

"Намагалися вийти на зв'язок із настоятелем Почаївської лаври, він на зв'язок не виходить. Вийшов його помічник, пообіцяв сьогодні до першої години дня надати список учасників хору. Цього не сталося. Мер Почаєва теж не бере великої участі, каже, що нікого не знає", - заявила санлікар.

Чайчук додала, що медикам все ж вдалося обстежити двох священників, які беруть участь у хорі Почаївської лаври та мають парафії у Шумському та ще двох районах. Однак список осіб, з якими вони могли контактувати, дуже великий.

"Якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах. Ситуація у Почаївській лаврі перебуває на особистому контролі прем'єр-міністра. Сьогодні йдуть запити з Кабміну. Працюємо із поліцією", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в гуртожитку Духовної академії УПЦ МП стався спалах коронавірусу. Інфікування коронавірусом підтвердили у трьох викладачів та 16 студентів.