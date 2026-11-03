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В Хмельницкой области после атаки РФ повреждены многоэтажка и автомобиль

01:59 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Хмельницкой области после атаки РФ повреждены многоэтажка и автомобиль Фото: в Шепетовском районе поврежден жилой дом (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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В ночь на 3 ноября Россия атаковала Шепетовский район Хмельницкой области. Повреждены окна в многоквартирном доме и легковой автомобиль, о погибших и раненых не сообщают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

В результате российского удара по Шепетовскому району пострадали:

  • многоквартирный жилой дом - в нем повреждены окна;
  • легковой автомобиль.

По данным областных властей, информации о погибших или травмированных не поступало.

Хмельнитчина регулярно оказывается под ударами РФ. В ночь на 26 октября российская атака затронула энергетический объект в Каменец-Подольском районе, из-за чего там пришлось аварийно отключать свет. Энергетики сразу взялись за ремонт, однако сроки обновления в ОВА не назвали.

Неделей ранее, 19 октября Россия атаковала дронами Хмельницкую и Львовскую области. Тогда повреждения получили церковь и объект энергетической инфраструктуры, пострадавших не было.

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