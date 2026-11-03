В Хмельницкой области после атаки РФ повреждены многоэтажка и автомобиль
В ночь на 3 ноября Россия атаковала Шепетовский район Хмельницкой области. Повреждены окна в многоквартирном доме и легковой автомобиль, о погибших и раненых не сообщают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
В результате российского удара по Шепетовскому району пострадали:
- многоквартирный жилой дом - в нем повреждены окна;
- легковой автомобиль.
По данным областных властей, информации о погибших или травмированных не поступало.
Хмельнитчина регулярно оказывается под ударами РФ. В ночь на 26 октября российская атака затронула энергетический объект в Каменец-Подольском районе, из-за чего там пришлось аварийно отключать свет. Энергетики сразу взялись за ремонт, однако сроки обновления в ОВА не назвали.
Неделей ранее, 19 октября Россия атаковала дронами Хмельницкую и Львовскую области. Тогда повреждения получили церковь и объект энергетической инфраструктуры, пострадавших не было.