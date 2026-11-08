В Хмельницкой области в результате российской атаки разрушен дом, есть пострадавшие

В результате российской атаки в Хмельницком районе разрушен жилой дом и еще 12 получили повреждения, два человека получили ранения.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал чиновника.

В общине проводятся первоочередные мероприятия по ликвидации последствий атаки. В частности, будут сформированы специальные группы по обследованию поврежденного имущества и фиксации убытков.

Вражеский удар нанес пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. На месте происшествия работают все профильные службы.

По уточненной информации, два человека получили незначительные телесные повреждения, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Погибших в результате атаки нет.

В Хмельницком районе из-за обстрела окупантов разрушен один жилой дом, а еще 12 домов повреждены.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по Хмельницкой области, атакуя жилищную и критическую инфраструктуру региона.

В частности, в ночь на 3 ноября оккупанты атаковали Шепетовский район Хмельницкой области, где в результате обстрела были повреждены окна в многоквартирном доме и легковой автомобиль.

Кроме того, ранее сообщалось, что вражеский дрон повредил окна в многоэтажках Хмельницкого. В ходе предыдущих атак на регион также фиксировались разрушение жилищ и инфраструктурных объектов.