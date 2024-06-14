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Ракеты летели в основном на запад. Евлаш назвал цели ночной атаки РФ

Украина, Пятница 14 июня 2024 09:37
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Ракеты летели в основном на запад. Евлаш назвал цели ночной атаки РФ Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время новой массированой атаки РФ по Украине в ночь на 14 июня оккупанты запустили ракеты, которые летели в основном на запад. Также враг выбирал для удара "классические" цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Противник начал этой ночью свою воздушную атаку около 23:00, запустив свои БПЛА типа "Шахед". Всего их было 17, все они были уничтожены", - рассказал он.

Также, по его словам, враг использовал и другие типы вооружения.

"В частности, баллистические ракеты "Искандер-М" по Запорожью, а именно три ракеты выпустил противник с территории временно оккупированного Крыма", - сказал спикер.

Также позже, как добавил Евлаш, около 03:00, из Саратовской области враг применил свою стратегическую авиацию, а именно самолеты Ту-95МС и выпустил 10 крылатых ракет.

"Зашли они в воздушное пространство Украины с территории Сумской области и в большинстве своем направлялись на запад Украины. Целили классически по объектам критической и военной инфраструктуры", - констатировал спикер.

Уже около 06:00 утра противник совершил пуск аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" с пусковых рубежей Тамбовской области.

"Эта цель двигалась очень быстро, зашла с севера Украины и также направилась в Хмельницкую область, где не достигла своей цели", - резюмировал Евлаш.

Обстрел РФ по Украине

По всей территории Украины около 6:00 утра была объявлена воздушная тревога, из-за вражеской ракетной атаки утром 14 июня. Российские оккупанты применили для удара, предварительно, аэробаллистическую ракету типа "Кинжал".

Через некоторое время после объявления тревоги в Киеве прогремел взрыв. Предположительно силы ПВО сбили скоростную цель в Киевской области.

Как позже отметили в Воздушных силах, РФ комбинированно ударила по Украине, применив и дроны, и ракеты - всего более 30 средств воздушного нападения. ПВО сбила 24 из них, в том числе все дроны-камикадзе врага и 7 ракет.

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