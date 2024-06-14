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В Украине масштабная воздушная тревога. РФ запустила ракеты

Украина, Пятница 14 июня 2024 10:24
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В Украине масштабная воздушная тревога. РФ запустила ракеты Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога 14 июня была объявлена во всех областях Украины. Россия запустила ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве, это произошло в 10:14. Затем тревога охватила северные, восточные, центральные и южные области. Через несколько минут сирены завыли на западе Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракет в направлении Хмельницкой области. Жителей Киева призвали находиться в укрытиях. По всей Украине была объявлена ​​ракетная угроза.

В сети сообщают, что в столице и Хмельницкой области прогремели взрывы.

Обновлено в 10:44

Отбой угрозы во всех областях, кроме Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:22

В Украине масштабная воздушная тревога. РФ запустила ракеты

Ночная атака врага

Этой ночью российские войска выпустили по Украине ударные дроны и ракеты разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 7 из 10 крылатых ракет и все 17 "Шахедов". Также Россия выпустила "Кинжал" и три баллистических ракеты "Искандер-М".

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, "Искандеры" ударили по Запорожью. Аэробалистическую ракету "Кинжал" россияне выпустили под утро, она летела в направлении Хмельницкой области, но не достигла цели.

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