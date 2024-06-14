В Украине масштабная воздушная тревога. РФ запустила ракеты
Воздушная тревога 14 июня была объявлена во всех областях Украины. Россия запустила ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве, это произошло в 10:14. Затем тревога охватила северные, восточные, центральные и южные области. Через несколько минут сирены завыли на западе Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракет в направлении Хмельницкой области. Жителей Киева призвали находиться в укрытиях. По всей Украине была объявлена ракетная угроза.
В сети сообщают, что в столице и Хмельницкой области прогремели взрывы.
Обновлено в 10:44
Отбой угрозы во всех областях, кроме Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:22
Ночная атака врага
Этой ночью российские войска выпустили по Украине ударные дроны и ракеты разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 7 из 10 крылатых ракет и все 17 "Шахедов". Также Россия выпустила "Кинжал" и три баллистических ракеты "Искандер-М".
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, "Искандеры" ударили по Запорожью. Аэробалистическую ракету "Кинжал" россияне выпустили под утро, она летела в направлении Хмельницкой области, но не достигла цели.
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