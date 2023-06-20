Пытаются запутать ПВО: Игнат о ночной атаке дронов

Во время атаки россиян по Украине в ночь на вторник, 20 июня, было уничтожено 32 из 35 дронов-камикадзе. Враг применяет традиционную тактику.

"Зафиксировано попадание на Львовщине. Потому что дроны разлетелись фактически по многим регионам. Враг пытается запутать противовоздушную оборону, прокладывая маршруты заранее новые по разным областям. Для того, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны для того, чтобы мы тратили на них силы и силы средства, как минимум зенитные управляемые ракеты", - сказал он.

По его словам, это делается для обнаружения систем противовоздушной обороны. "Если удалось там пролететь на том направлении, ну, значит, они могут эту информацию использовать при следующих ударах при планировании последующих ударов", - сообщил Игнат.

Традиционная атака

Как отметил Игнат, атака была традиционной. "Это север и юг, аэродром Брянской области, а также южное направление. Это у нас восточное побережье Азовского моря. Именно туда доставляют дроны уже после того, как они попадают там в Москву или по морскому пути из Ирана", - сообщил спикер.

Дроны не всегда удается сбивать из стрелкового оружия, как бы нам того хотелось. "Все же приходится применять более мощные зенитные ракетные системы, потому что угроза от дронов довольно серьезна… Основной спектр атаки в направлении ранее атаки это все же была Киевщина, именно там было уничтожено большинство БПЛА, более 20", - сказал он.

Игнат сообщил, что фактически в большинстве регионах была объявлена сегодня воздушная тревога и были сбиты 32 дрона из 35.

"Поэтому дроны летают, как видите до западных границ и должны понимать, что реагирование все же на сигналы воздушной тревоги это не просто так, если объявляется, если есть сообщения о применении ракет", - добавил Игнат.