Дефицита мощности в энергосистеме нет и не прогнозируется, если не будет новых атак, - Шмыгаль

На данный момент в Украине нет дефицита мощности в энергосистеме. Если не будет новых атак со стороны России, то дефицит не ожидается и в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

"Дефицита мощности в энергосистеме нет уже десятый день подряд и не прогнозируется при условии, что не будет новых атак", - сказал он.

Шмыгаль поблагодарил энергетиком и ремонтным бригадам за их работу.

"Работаем дальше. Ради нашей победы. Ради нашего восстановления. Ради мирной, сильной и европейской Украины", - добавил премьер.

Отметим, что министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что энергосистема работает стабильно с резервом, но в некоторых областях есть повреждения из-за непогоды.

При этом в Киевской области ввели аварийные отключения в связи с непогодой. Без электроэнергии остаются 7 тысяч человек.

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