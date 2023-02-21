В Киевской области ввели аварийные отключения из-за непогоды: без света 7 тысяч человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"В результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света. В настоящее время без электроэнергии более 7 тысяч потребителей. Наибольшее количество обесточений в Обуховском и Бучанском районах", - сказано в сообщении.

Сегодня в Киевской области прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Из-за непогоды могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов.

Отметим, что в Киевской области сегодня должны проводить замеры потребления, при этом свет выключать не должны.

Также отметим, что энергосистема Украины работает стабильно с резервом.

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