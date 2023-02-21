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В Одесской области возможны аварийные отключения из-за непогоды

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Одесская область, Вторник 21 февраля 2023 19:31
В Одесской области возможны аварийные отключения из-за непогоды Фото: в Одесской области возможны отключения (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 февраля, энергетики сообщили, что в Одесской области возможны аварийные отключения из-за погодных условий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

По словам энергетиков, в Одесской области ухудшились погодные условия, в результате чего и начались аварийные отключения света.

"Сейчас без электроэнергии осталось 24 населенных пункта области, это примерно 17 тыс. семей. Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, они добавили, что из-за дождя и сильного ветра в области могут падать деревья, что приводит к обрыву проводов.

"44 аварийных бригады ДТЭК работают над ликвидацией последствий ухудшения погоды", - добавили в компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за непогоды ввели аварийные отключения и в Киевской области. В настоящее время без света 7 тысяч человек.

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ДТЭК Одесса
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