ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потребление выросло из-за морозов, в Одессе аварийные отключения. Какая ситуация со светом

Новина українською →
Украина, Среда 08 февраля 2023 11:11
Потребление выросло из-за морозов, в Одессе аварийные отключения. Какая ситуация со светом Фото: какая ситуация со светом в Украине 8 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потребление электроэнергии выросло из-за морозов. В Запорожской, Донецкой, Николаевской области без отключений, а в Одессе и районе применяют аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы", - говорится в сообщении.

Как добавили в компании, имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.

"В Одесской области сохраняются сетевые ограничения. Лимиты потребления не доводились в Запорожской, Донецкой и Николаевской областей", - констатируют в компании.

Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, потому что поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений.

"При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", - уточнили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться 10 февраля. Вместе с этим будет возможно возобновить электроснабжение в городе и районе.

Напомним, из-за усиления морозов в Житомирской области есть угроза аварийных отключений света. Поэтому жителей региона призывают снизить потребление электричества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"