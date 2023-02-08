Потребление выросло из-за морозов, в Одессе аварийные отключения. Какая ситуация со светом

Потребление электроэнергии выросло из-за морозов. В Запорожской, Донецкой, Николаевской области без отключений, а в Одессе и районе применяют аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы", - говорится в сообщении.

Как добавили в компании, имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.

"В Одесской области сохраняются сетевые ограничения. Лимиты потребления не доводились в Запорожской, Донецкой и Николаевской областей", - констатируют в компании.

Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, потому что поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений.

"При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", - уточнили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться 10 февраля. Вместе с этим будет возможно возобновить электроснабжение в городе и районе.

Напомним, из-за усиления морозов в Житомирской области есть угроза аварийных отключений света. Поэтому жителей региона призывают снизить потребление электричества.