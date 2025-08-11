В Черкассах правоохранительница получила подозрение за смертельное ДТП на скорости: детали

Работники ГБР совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору районного отдела полиции в Черкасской области, которая стала причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Инцидент произошел в январе 2025 года в Черкассах. По данным следствия, женщина за рулем автомобиля двигалась в темное время суток с превышением скорости.

Она сбила 67-летнего местного жителя, который переходил дорогу в неустановленном месте. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

Фото: Правоохранительницу из Черкасской области подозревают в смертельном ДТП

Экспертиза подтвердила, что потерпевший был пьян. Водитель же была трезвая - признаков алкогольного или наркотического опьянения у нее не обнаружили.

Женщине сообщено о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.