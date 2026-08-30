Хмара раскрыл состав своей команды в Минобороны и рассказал, что предлагал Федорову
Министр обороны Украины Евгений Хмара решил сохранить старую команду Минобороны. Однако появятся и новые люди.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Хмара рассказал во время общения с журналистами.
По словам Хмары, его приоритет - сохранение команды Министерства обороны.
"В министерстве остаются сильные специалисты с компетенцией и государственной позицией. Их задача - обеспечить наследственность работы, продолжить важные проекты и усилить те направления, которые нуждаются в дополнительном внимании", - отметил министр.
В то же время, команду также усиливают новые люди:
- Николай Быстрый присоединен как заместитель министра обороны и отвечает за фронт.
- Любовь Галан отвечает за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны.
- Сергей Боев вернулся в команду по моей инициативе, его опыт важен для работы с международными партнерами.
- Также в скором времени планируется усиление направления ОПК и экспорта. Заместителем по этому направлению станет Анна Гвоздяр .
Отдельно Министерство будет усиливать цифровую трансформацию и направление когнитивной войны. Для цифрового направления рассматривается человек с боевым опытом и опытом работы в Минобороны. Для когнитивной войны кандидатура уже подобрана, задачи определены.
На вопрос журналистов о возможном возвращении Михаила Федорова в Миноборону как советника или в другой роли, Хмара отметил, что у них была одна встреча в июле.
На нем министр предложил найти любую модель или формат для продолжения совместной работы над проектами. При этом Хмара не предлагал конкретных должностей. Пока обратной связи от Федорова еще не было.
Напомним, Евгений Хмара возглавил Министерство обороны Украины 19 августа . До этого он был и. о. министра. Его назначил президент Владимир Зеленский после увольнения Михаила Федорова.
В этот же день в Верховной Раде Хмара объявил о своем увольнении с военной службы.
Хмара уже раскрыло все приоритеты работы на новой должности.