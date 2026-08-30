Хмара раскрыл состав своей команды в Минобороны и рассказал, что предлагал Федорову

Министр обороны Украины Евгений Хмара решил сохранить старую команду Минобороны. Однако появятся и новые люди.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Хмара рассказал во время общения с журналистами.

По словам Хмары, его приоритет - сохранение команды Министерства обороны.

"В министерстве остаются сильные специалисты с компетенцией и государственной позицией. Их задача - обеспечить наследственность работы, продолжить важные проекты и усилить те направления, которые нуждаются в дополнительном внимании", - отметил министр.

В то же время, команду также усиливают новые люди:

Николай Быстрый присоединен как заместитель министра обороны и отвечает за фронт.

присоединен как заместитель министра обороны и отвечает за фронт. Любовь Галан отвечает за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны.

отвечает за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны. Сергей Боев вернулся в команду по моей инициативе, его опыт важен для работы с международными партнерами.

вернулся в команду по моей инициативе, его опыт важен для работы с международными партнерами. Также в скором времени планируется усиление направления ОПК и экспорта. Заместителем по этому направлению станет Анна Гвоздяр .

Отдельно Министерство будет усиливать цифровую трансформацию и направление когнитивной войны. Для цифрового направления рассматривается человек с боевым опытом и опытом работы в Минобороны. Для когнитивной войны кандидатура уже подобрана, задачи определены.

На вопрос журналистов о возможном возвращении Михаила Федорова в Миноборону как советника или в другой роли, Хмара отметил, что у них была одна встреча в июле.

На нем министр предложил найти любую модель или формат для продолжения совместной работы над проектами. При этом Хмара не предлагал конкретных должностей. Пока обратной связи от Федорова еще не было.