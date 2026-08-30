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Хмара розкрив склад своєї команди в Міноборони та розповів, що пропонував Федорову

14:11 30.08.2026 Нд
2 хв
Які плани у нового міністра оборони?
aimg Тетяна Степанова aimg Уляна Безпалько
Хмара розкрив склад своєї команди в Міноборони та розповів, що пропонував Федорову Фото: міністр оборони України Євгеній Хмара (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Міністр оборони України Євгеній Хмара вирішив зберегти стару команду Міноборони. Однак з'являться й нові люди.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Хмара розповів під час спілкування з журналістами.

За словами Хмари, його пріоритет - збереження команди Міністерства оборони.

"У міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання - забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги", - зазначив міністр.

Водночас команду також посилюють нові люди:

  • Микола Швидкий долучений як заступник міністра оборони і відповідає за фронт.
  • Любов Галан відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони.
  • Сергій Бойов повернувся до команди за моєю ініціативою, його досвід важливий для роботи з міжнародними партнерами.
  • Також незабаром планується посилення напряму ОПК і експорту. Заступником за цим напрямом стане Ганна Гвоздяр.

Окремо Міністерство посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міноборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені.

На питання журналістів про можливе повернення Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, Хмара зазначив, що вони мали одну зустріч у липні.

На ній міністр запропонував знайти будь-яку модель чи формат для продовження спільної роботи над проектами. При цьому Хмара не пропонував конкретних посад. Наразі зворотнього зв’язку від Федорова ще не було.

Нагадаємо, Євгеній Хмара очолив Міністерство оборони України 19 серпня. До цього він був в. о. міністра. Його призначив президент володимир Зеленський після звільнення Михайла Федорова.

Цього ж дня у Верховній Раді Хмара оголосив про своє звільнення з військової служби.

Хмара вже розкрив усі пріоритети роботи на новій посаді.

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Міністерство оборони України Михайло Федоров Євгеній Хмара
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