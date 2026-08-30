Хмара розкрив склад своєї команди в Міноборони та розповів, що пропонував Федорову

Як повідомляє РБК-Україна , про це Хмара розповів під час спілкування з журналістами.

За словами Хмари, його пріоритет - збереження команди Міністерства оборони.

"У міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання - забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги", - зазначив міністр.

Водночас команду також посилюють нові люди:

Микола Швидкий долучений як заступник міністра оборони і відповідає за фронт.

долучений як заступник міністра оборони і відповідає за фронт. Любов Галан відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони.

відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони. Сергій Бойов повернувся до команди за моєю ініціативою, його досвід важливий для роботи з міжнародними партнерами.

повернувся до команди за моєю ініціативою, його досвід важливий для роботи з міжнародними партнерами. Також незабаром планується посилення напряму ОПК і експорту. Заступником за цим напрямом стане Ганна Гвоздяр.

Окремо Міністерство посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міноборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені.

На питання журналістів про можливе повернення Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, Хмара зазначив, що вони мали одну зустріч у липні.

На ній міністр запропонував знайти будь-яку модель чи формат для продовження спільної роботи над проектами. При цьому Хмара не пропонував конкретних посад. Наразі зворотнього зв’язку від Федорова ще не було.