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Больше не и. о: Рада назначила Хмару министром обороны

13:32 19.08.2026 Ср
3 мин
Новоназначенный министр обороны уволился с военной службы
aimg Мария Кучерявец
Больше не и. о: Рада назначила Хмару министром обороны Фото: Евгений Хмара (facebook.com/zelenskyy.official)
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Верховная Рада Украины 312 голосами поддержала назначение Евгения Хмары на должность министра обороны. До этого он возглавлял оборонное ведомство в статусе исполняющего обязанности после июльской перезагрузки правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Накануне кандидатуру Хмары в парламент внес президент Владимир Зеленский.

Выступление Хмары в Раде

Хмара перед голосованием в парламенте выступил перед нардепами и заявил, что уволен с военной службы и теперь является гражданским лицом.

"Я стою перед вами как гражданское лицо. Уволен в соответствии с ЗУ о воинской обязанности и военной службе, статья 26", - заявил он.

Среди главных приоритетов в должности министра он назвал:

  • усиление фронта и быстрое обеспечение военных оружием;
  • deep strike и middle strike по российским военным и стратегическим объектам;
  • развитие украинского ОПК и наращивание производства оружия;
  • защита и поддержка военных, их подготовка и справедливые правила службы;
  • усиление взаимодействия президента, парламента, правительства, Генштаба, Минобороны, войска, производителей и партнеров.

Хмара подчеркнул, что Украина должна перехватить стратегическую инициативу в войне, а украинское оружие и дальнобойные удары должны играть в этом ключевую роль.

Обновление Кабмина

Кадровые изменения в Министерстве обороны стали следствием масштабной перезагрузки правительства, объявленного президентом в июле этого года. После отставки предыдущего состава Кабмина должность потерял и бывший глава Минобороны Михаил Федоров.

После увольнения Федорова Зеленский назначил Хмару исполняющим обязанности министра обороны.

При этом увольнение Федорова повлекло за собой протесты и акции в его поддержку. Сам Федоров, несмотря на предложения перейти на другие руководящие должности в правительстве, заявил, что готов вернуться к власти только в должности министра обороны.

Впрочем, как рассказали источники, глава государства пока не собирается идти на уступки в вопросе возвращения Федорова на должность министра обороны. В команде президента считают, что митинги в поддержку экс-главы Минобороны вскоре утихнут.

Собеседники из команды президента отмечают, что Зеленский видит историю с министром обороны закрытой - руководить министерством будет Евгений Хмара.

Что известно о Хмаре

Евгений Хмара - профессиональный военный и спецназовец. С 2011 года служил в Центре специальных операций "А" СБУ, а в 2023 году возглавил подразделение.

Он участвовал в боях за Киевщину и Донбасс, а также лично руководил спецоперацией по деоккупации острова Змеиный.

Облако также участвовало в операции "Паутина" и организации ударов дронами по военным объектам в тылу РФ.

По данным источников, под руководством Хмары ЦСО "А" уничтожил российскую технику более чем на 5,5 млрд долларов, в том числе более 1800 танков.

Хмара является кавалером ордена Богдана Хмельницкого, награжден орденом "За мужество" III степени и "Крестом боевых заслуг".

С 5 января 2026 года он исполнял обязанности главы СБУ, а после кадровых изменений в Кабмине возглавил Минобороны.

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