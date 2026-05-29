Хлеб – дорожает, абрикосы – в дефиците: что будет с ценами на продукты летом 2026

Главное: Рост чека на 9,5%: На конец мая стоимость продовольственной корзины украинца уже выросла почти на десятую часть по сравнению с прошлым годом.

На конец мая стоимость продовольственной корзины украинца уже выросла почти на десятую часть по сравнению с прошлым годом. Дефицит косточковых : Из-за весенних заморозков отечественные абрикосы и персики оказались под риском дефицита.

: Из-за весенних заморозков отечественные абрикосы и персики оказались под риском дефицита. Борщевой набор : Базовые овощи сейчас на 15-20% дешевле, чем в прошлом году, хотя молодой картофель стартовал с 45 грн/кг.

: Базовые овощи сейчас на 15-20% дешевле, чем в прошлом году, хотя молодой картофель стартовал с 45 грн/кг. Подорожание хлеба : Выпечка может прибавить до +5% за лето, а к осени возможен рост стоимости до 25%.

: Выпечка может прибавить до +5% за лето, а к осени возможен рост стоимости до 25%. Цены на бакалею : Подсолнечное масло и гречка дорожают из-за дефицита семян и расходов на упаковку, тогда как сахар остается на 10% дешевле, чем в прошлом году.

: Подсолнечное масло и гречка дорожают из-за дефицита семян и расходов на упаковку, тогда как сахар остается на 10% дешевле, чем в прошлом году. Ценники на молочку : Сливочное масло летом будет стоить в среднем 60 грн, а бутылка молока – до 50 грн.

: Сливочное масло летом будет стоить в среднем 60 грн, а бутылка молока – до 50 грн. Прогноз на лето: Есть три сценария для среднего летнего чека на продукты, в частности оптимистический, базовый и пессимистический.

За последний год (с марта 2025-го по апрель 2026 года) продукты в Украине в среднем подорожали на 13,3%. Такие официальные данные на запрос РБК-Украина предоставили в Государственной службе статистики.

Весна выдалась непростой для кошельков украинцев: аномальные апрельские заморозки ударили по будущему урожаю ягод, а обстрелы энергетической инфраструктуры заставили предприятия переходить на генераторы.

Больше всего весной, по данным Госстата, подорожали отдельные крупы, овощи и часть мясной продукции. Например, гречка в апреле в среднем стоила уже более 71 гривны за килограмм против 54 гривен в марте. Средняя цена на помидоры выросла со 164 до почти 200 гривен за килограмм, а подсолнечное масло – с 91 до почти 95 гривен за литр.

Официальные данные Госстата наглядно показывают, какие позиции успели взлететь весной (инфографика РБК-Украина)

В то же время часть товаров уже начала сезонно дешеветь. В частности, яйца снизились в цене с 73 до 71 гривны за десяток. Также дешевле стали капуста, свекла, морковь и картофель.

Дефицит абрикосов и феномен бананов

Наибольшее влияние весенних заморозков может быть именно на фруктово-ягодную группу. Как отметил в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, под риском – абрикосы, персики, ранняя черешня и ранняя клубника.

По его словам, если повреждения цвета или завязи были значительными, предложение ранней продукции будет ниже, а цены – выше, особенно в начале сезона, когда рынок еще не насыщен.

"Абрикосы и персики из-за потери урожая могут стать дефицитными, а цены на них будут зависеть от импорта", – подчеркнул Гопка.

В то же время исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в разговоре с РБК-Украина призвал не паниковать, ведь эти позиции не являются критически значимыми и рынок быстро найдет альтернативу благодаря импорту из Турции и Средней Азии, но рассчитывать на низкие цены не стоит.

На этом фоне в Украине зафиксирована следующая тенденция: импортные бананы стали главным фруктом на столе украинцев, поскольку они почти вдвое дешевле отечественных яблок. Это объясняется тем, что урожай бананов в мире собирают до 30 раз в год, тогда как яблоки в Украине – только раз.

Борщевой набор подешевеет? Каких цен ожидать на овощи

Традиционно цены на "борщевой набор" летом идут на спад благодаря новому урожаю. Впрочем, аналитик УКАБ прогнозирует, что в этом году снижение может быть менее резким.

Весенние заморозки могли отсрочить поступление ранней продукции и повлиять на ее качество, а высокая себестоимость производства не позволит ценам опуститься до минимальных уровней.

Поэтому базовый сценарий – сезонное удешевление в июне-июле, но средние летние цены останутся на прошлогоднем уровне.

В свою очередь экономист Пендзин сообщил, что сейчас базовый борщевой набор стоит на 15-17% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, а картофель сбросил в цене до 20%. Хотя молодой картофель стартовал с 45 грн/кг, уже через месяц-полтора его станет больше и он существенно подешевеет.

По словам Гопки, летнее удешевление огурцов и помидоров ожидаемо, но не стоит ждать существенного "ценового обвала" из-за дорогого топлива и энергозатрат. Период самых низких цен продлится со второй половины июня до августа.

Подорожание хлеба

Хлебопекарная отрасль является одной из самых чувствительных к перебоям с электричеством. Переход на генераторы во время летней жары (когда потребление энергии максимальное) увеличивает себестоимость.

Экономист Пендзин говорит, что хлеб традиционно в Украине каждый месяц прибавляет 1-1,5%, в не зависимости от сезона. И это рассудительная позиция производителей.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко в комментарии РБК-Украина уверяет, что дефицита хлеба или сокращения ассортимента не будет.

Однако стоит ожидать небольшого ползучего подорожания: в ближайшие 3-4 месяца цена на хлеб и сдобу может вырасти в пределах 5%(это примерно 1-1,5 грн на буханке).

Рост цен летом ожидается на молочку, хлеб и некоторые фрукты (инфографика РБК-Украина)

Более пессимистичный прогноз в разговоре с РБК-Украина дал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук (ВАР): к осени 2026 года из-за сопутствующих расходов (энергоносители, зарплаты, импортное оборудование) хлеб может прибавить в цене до 25%.

Молочная продукция и яйца

Эксперты разошлись в оценках относительно динамики цен на молочку. Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур в комментарии РБК-Украина прогнозирует движение цен вниз из-за мировых трендов (дешевеют молочные жиры) и увеличения внутренней эффективности ферм.

Пачка сливочного масла в среднем будет стоить около 60 грн, а бутылка ультрапастеризованного молока 2,5% – до 50 грн.

Марчук (ВАР) и Гопка (УКАБ) считают, что несмотря на сезон "большого молока", расходы на электричество и логистику переработчиков могут поднять цены в рознице на 5-10%. Поэтому здесь более реалистичны стабильность или умеренный рост в пределах нескольких процентов.

Куриные яйца начали снижаться после Пасхальных праздников благодаря увеличению предложения от домашних хозяйств, которые летом успешно конкурируют с промышленным сектором.

Что будет с ценами на бакалею, мясо и рыбу

В летний период мясо в Украине традиционно дешевеет благодаря снижению стоимости кормовой базы. В сезон удешевления рынок заходит с такими средними апрельскими ценниками от Госстата: говядина – 373,74 грн/кг, свинина – 234,42 грн/кг, а куриная тушка – 109,31 грн/кг. Увеличение предложения летом должно дополнительно скорректировать эти цифры в сторону снижения.

Украина остается импортозависимой по рыбе (более 57% импорта – мороженая рыба), говорит основатель сети Kramar Shop Дмитрий Крамар в комментарии РБК-Украина.

Базовые для украинского рынка сельдь, хек и т.д. показали разнонаправленную динамику, что уже отразилось на ценниках:

Хек (тушка) : вырос в цене до 189-199 грн/кг (в марте стоил 175-189 грн/кг).

: вырос в цене до 189-199 грн/кг (в марте стоил 175-189 грн/кг). Сельдь слабосоленая сейчас стоит около 235 грн/кг после 244 грн в марте.

сейчас стоит около 235 грн/кг после 244 грн в марте. Лосось, форель: наоборот, дешевеют из-за сезонного увеличения вылова в Норвегии и снижения спроса. Стейк охлажденной форели снизился в цене с 949 грн/кг в марте до 849 грн/кг в мае.

На лето эксперт не ожидает резкого скачка цен на рыбу.

По словам экономиста Пендзина, сахар сейчас на 10% дешевле, чем был в прошлом году.

В то же время гречневые крупы могут прибавить в цене, что в первую очередь связано со стоимостью упаковки, в которую заложены тарифы на электроэнергию.

Подсолнечное масло будет дорожать. Поскольку сейчас заканчиваются остатки прошлогодних семян подсолнечника, поэтому рынок находится в ожидании нового урожая.

Сюрприз от АЗС: дизель может снизиться до 80 грн

Один из основных факторов, который обычно закладывается в стоимость любого продукта – цена топлива. И здесь украинцев может ждать приятный сюрприз.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в разговоре с РБК-Украина констатирует: цены на украинских АЗС сейчас диктует мировой рынок, который оптимистично реагирует на ситуацию вокруг Ормузского пролива.

Мировые цены на нефть опустились ниже 100 долларов за баррель, а на лондонской бирже существенно подешевело дизтопливо – почти до 1000 долларов за тонну (на пике в апреле цена превышала 1500 долларов).

По прогнозу эксперта, если мировая тенденция закрепится, в течение ближайшей недели стоимость дизеля на украинских колонках может снизиться с текущих 85 грн до уровня ниже 80 грн/литр.

В то же время цены на бензин пока остаются без изменений.

На сколько вырастет чек украинца на продукты? Три сценария на лето

По подсчетам экономиста Пендзина, на конец мая продовольственная корзина украинца уже выросла в цене на 9,5% по сравнению с прошлым годом. Однако летний период традиционно является дефляционным, что приостановит этот процесс.

Максим Гопка (УКАБ) выделяет три возможных сценария того, как изменится средний чек украинца на продуктовую корзину этим летом по сравнению с сезоном прошлого года:

Оптимистический – рост в пределах 5-8%;

– рост в пределах Базовый – примерно на 8-15% дороже, чем в прошлом году. Сезонные овощи частично будут сдерживать рост, но более дорогая логистика, электроэнергия, топливо, потери части урожая фруктов и ягод и стабильно высокие затраты производителей не позволят говорить об общем удешевлении продуктов.

– примерно на дороже, чем в прошлом году. Сезонные овощи частично будут сдерживать рост, но более дорогая логистика, электроэнергия, топливо, потери части урожая фруктов и ягод и стабильно высокие затраты производителей не позволят говорить об общем удешевлении продуктов. Пессимистический – увеличение 15-25%, если погодные и энергетические риски усилятся.

Три возможных сценария роста среднего чека на продукты летом 2026 года (инфографика РБК-Украина)

Сейчас рынок движется по умеренному, базовому сценарию, где резких ценовых шоков для потребителей в ближайшие три месяца не предвидится.

Вопрос-Ответ (FAQ)

– Как весеннее похолодание повлияло на урожаи?

– Из-за весенних заморозков, которые повредили цвет и завязь, абрикосы и персики из-за потери урожая могут стать дефицитными, а цены на них будут зависеть от импорта.

– Что больше всего подешевеет летом?

– Овощи борщевого набора, куриные яйца и мясо. В конце июня, с выходом овощей из открытого грунта, упадут в цене помидоры и огурцы.

– На сколько подорожает хлеб из-за отключения света?

– Летом цена будет расти в пределах 5% (на 1-1,5 грн за буханку). К осени хлеб может прибавить в цене до 25%.

– Что будет с ценами на молочку?

– Несмотря на сезон "большого молока", резкого удешевления не будет. Но возможно снижение цен на масло и сметану.

– Почему дорожают масло и гречка?

– Масло - из-за исчерпания запасов подсолнечника, гречка - из-за высоких тарифов на электричество для упаковки.

– Ждать ли снижения цен на топливо?

– Если мировые цены на нефть будут снижаться и демонстрировать стабильность, то уже через неделю дизель на АЗС подешевеет 80 до грн/л.

– На сколько вырастет летний чек на продукты по сравнению с прошлым годом?

– По базовому прогнозу, летом средняя продуктовая корзина будет дороже на 8-15%. При оптимистическом и пессимистическом сценарии – на 5-8% и на 15-25% соответственно.