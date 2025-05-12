Хип-хоп перед футболом: легендарная украинская группа выступит на финале Кубка Украины

Танец перед Классическим

УАФ следит за футбольной модой, ведь в последнее время стало популярным привлекать музыкальных исполнителей к значительным футбольным событиям.

В частности президент ФИФА Джанни Инфантино анонсировал проведение во время финального матча Мундиаля-2026 халфтайм-шоу - грандиозного музыкального перфоманса с участием звезд мирового масштаба.

А УЕФА на финалах Лиги чемпионов практикует подобное с 2016 года. Так в этом году в Мюнхене перед финалом ПСЖ - "Интер" зрителей порадует легендарный Linkin Park.

Поэтому и финал национального Кубка не пройдет без музыкального сопровождения. ТНМК ("Танок на майдане Конго") разогреет зрителей перед третьим в сезоне украинским Классическим - "Шахтер" - "Динамо".

Финал Кубка Украины-2024/25: что известно

Матч состоится 14 мая на Центральном стадионе Житомира и начнется в 18:30.

Стоимость билетов составляет - от 1 000 до 4 000 гривен. Их количество ограничено, а приобрести можно только выполнив определенные условия.

Прямую трансляцию финального матча обеспечит телеканал УПЛ ТВ. Он доступен на популярных украинских OTT-платформах - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Поединок можно посмотреть, имея соответствующую подписку.

Фаворитом финального матча Кубка Украины букмекеры считают "Шахтер". На победу "горняков" в основное время можно поставить с коэффициентом - 2,24. Ничья оценивается в - 3,40. Выигрыш киевлян по итогам 90 минут поединка - 3,20.

Триумф донетчан с учетом возможных экстратаймов и серии пенальти оценен коэффициентом 1,62. Завоевание трофея киевлянами - 2,20.