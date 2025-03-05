Финал ЧМ-2026 в США превратят в шоу подобное Супербоулу: как футбол и музыка сочетаются на аренах (видео)

Проведение финала чемпионата мира-2026 в США побуждает Международную федерацию футбола к определенным изменениям в привычных шаблонах организации соревнований. В частности президент ФИФА Джанни Инфантино анонсировал проведение во время финального матча халфтайм-шоу - грандиозного музыкального перфоманса с участием звезд мирового масштаба.

О новой идее президента ФИФА и о том, как подобные мероприятия уже происходили на футбольных турнирах, рассказывает РБК-Украина .

"Я могу подтвердить проведение первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Это будет исторический момент для чемпионата и шоу, достойное крупнейшего спортивного события в мире", - написал Инфантино на своей странице в Instagram.

В Соединенных Штатах халфтайм-шоу - это прежде всего музыкальное выступление во время перерыва в финальной игре Национальной футбольной лиги - Супербоуле. Именно это шоу считается самым престижным музыкальным событием в стране. Хотя подобные мероприятия, но меньшего масштаба устраиваются и на других спортивных соревнованиях: в частности, Матчах звезд НХЛ и тому подобное.

Например, во время прошлого Супербоула, который состоялся 9 февраля в Новом Орлеане, выступил рэпер Кендрик Ламар. По оценкам, его номер собрал у экранов более 100 миллионов телезрителей.

В разные годы хедлайнерами халфтайм-шоу были такие звезды, как Майкл Джексон, Мадонна, Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Бейонсе и другие.

Кто выступит в финале ЧМ-2006 пока неизвестно. Но можно не сомневаться, что ФИФА представит в Соединенных Штатах шоу действительно мирового масштаба. На уровне Супербоула, а возможно и лучше.

Напомним, что ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. А финальная игра состоится 19 июля на "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси.

Музыкальные шоу на футбольных событиях: что известно

Идея устраивать музыкальные шоу во время футбольных соревнований уже воплощалась в жизнь на соревнованиях меньшего калибра, чем ЧМ.

Так в финале Копа Америка-2024 в Майами перед зрителями выступила Шакира. Из-за этого перерыв в матче был увеличен до 25 минут.

С 2016 года практикуются музыкальные номера и на финалах европейской Лиги чемпионов. В частности, мадридский "Реал" в прошлом сезоне переиграл дортмундскую "Боруссию" на "Уэмбли" в Лондоне под "музыкальным сопровождением" Ленни Кравица.

А на решающем матче ЛЧ в 2018-м, прошедшем в Киеве, зрителей на НСК "Олимпийский" развлекала Дуа Липа.