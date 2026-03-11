У россиян потери: в Тольятти горит стратегический химзавод, а в Крыму остались без оружия

У РФ потери, сразу на двух обьектах: Химический завод "КуйбышевАзот" атакован и горит в Тольятти Самарской области, а также удары по боекомплектам на мысе Фиолент в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторингоые паблики в Telegram.

Касательно предприятия "КуйбышевАзот" - это одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки. Предприятие входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.

Значение "КуйбышевАзота" для страны определяется его ролью в ключевых отраслях. Завод вносит существенный вклад в продовольственную безопасность России, производя минеральные удобрения для сельского хозяйства.

Кроме того, оно является критически важным поставщиком сырья для химической и текстильной промышленности: капролактам используется для изготовления полиамидных пластмасс, технических и текстильных нитей. Компания обеспечивает стабильную занятость в регионе и является значимым налогоплательщиком.

Насчет Крыма, на мысе "Фиолент" у зенитно ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-С1" закончился БК или этот ЗПРК уничтожили, теперь оккупанты стреляют только из автоматов.