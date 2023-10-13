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"Хезболла" заявила о готовности присоединиться к войне против Израиля

Фото: "Хезболла" заявила о готовности присоединиться к войне против Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ливанская военизированная группировка "Хезболла" якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.

Об этом заявил заместитель лидера "Хезболлы" Наим Кассем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы полностью готовы, и когда придет время действовать, мы это сделаем", - заявил Кассем. 

После этого в северной части Израиля, которая граничит с Ливаном, начали звучать сирены. 

Как отметило издание The Times of Israel, последние несколько дней там было несколько ложных тревог из-за вероятного запуска ракет или дронов со стороны Ливана.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали похищать и убивать мирных жителей и военных. 

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов и нанесла удары по местам их дислокации в секторе Газа. 

Ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ наносил удары в ответ. 

 

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ХАМАСИзраильПалестинаХезболлаСектор ГазаЛиван