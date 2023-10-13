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"Хезболла" заявила про готовність приєднатися до війни проти Ізраїлю

Фото: "Хезболла" заявила про готовність приєднатися до війни проти Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла" нібито готове приєднатися до війни бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.

Про це заявив заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми повністю готові, і коли настане час діяти, ми це зробимо", - заявив Кассем.

Після цього у північній частині Ізраїлю, що межує з Ліваном, почали звучати сирени.

Як зазначило видання The Times of Israel, останні кілька днів там було кілька помилкових тривог через ймовірний запуск ракет або дронів з боку Лівану.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали викрадати та вбивати мирних мешканців та військових.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів і завдала ударів по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Ліванська "Хезболла" від початку конфлікту активно підтримує дії ХАМАСу. Також бойовики "Хезболли" вже обстрілювали територію Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

 

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ХАМАСІзраїльПалестинаХезболлаСектор ГазаЛиван