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Израиль хочет обсудить с США их ультиматум по ситуации в Газе

Среда 16 октября 2024 03:43
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Израиль хочет обсудить с США их ультиматум по ситуации в Газе Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Израильский чиновник сообщил, что Израиль изучает письмо госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, в котором содержится призыв к Тель-Авиву к улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Израиль относится к этому вопросу серьезно и намерен обсудить с нашими американскими коллегами санкции, указанные в этом письме", – сказал неназванный чиновник.

Напомним, Соединенные Штаты требуют от Израиля в течение следующего месяца принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа, иначе страну ждет ограничение военной помощи.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не "игнорировать решение ООН". Он отметил, что Израиль "был создан решением ООН".

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