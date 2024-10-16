Израиль хочет обсудить с США их ультиматум по ситуации в Газе

Израильский чиновник сообщил, что Израиль изучает письмо госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, в котором содержится призыв к Тель-Авиву к улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.