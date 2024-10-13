"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками: ранены более 60 человек

"Хезболла" выпустила по Израилю 3 беспилотника вечером 13 октября. Один из них попал, что привело к ранению более 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По данным издания, два беспилотника были сбиты вблизи Хайфы, а третий попал в собрание израильтян у Биньямины.

По данным медиков, количество раненых во время нападения беспилотника в районе Биньямина возросло до 67 человек. Среди них:

четыре человека тяжело ранены;

пятеро получили тяжелые ранения;

четырнадцать получили ранения средней тяжести.