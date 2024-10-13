"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками: ранены более 60 человек
"Хезболла" выпустила по Израилю 3 беспилотника вечером 13 октября. Один из них попал, что привело к ранению более 60 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По данным издания, два беспилотника были сбиты вблизи Хайфы, а третий попал в собрание израильтян у Биньямины.
По данным медиков, количество раненых во время нападения беспилотника в районе Биньямина возросло до 67 человек. Среди них:
- четыре человека тяжело ранены;
- пятеро получили тяжелые ранения;
- четырнадцать получили ранения средней тяжести.
Большинство из них были доставлены в медицинский центр Гилеля Яффе в Хадере. Другие были доставлены в больницу Шеба в Рамат-Гане, больницу Рамбам в Хайфе и медицинский центр Рабина в Петах-Тикве.
Напомним, ранее сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев с юга Ливана. Он отметил, что "Хезболла" использует их как живой щит.
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