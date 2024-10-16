США выдвинули ультиматум Израилю: грозят ограничить военную помощь
Соединенные Штаты требуют от Израиля в течение следующего месяца принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа, иначе страну ждет ограничение военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин обратились с письмом к израильскому правительству в воскресенье, 13 октября. В нем требуется принять конкретные меры для разрешения ухудшающейся ситуации в палестинском анклаве на фоне возобновления израильского наступления на севере Сектора Газа. В случае отсутствия реакции, это может повлиять на политику США.
"Мы особенно обеспокоены тем, что последние действия израильского правительства ... способствуют ускоренному ухудшению условий в Газе", - говорится в копии письма.
В письме упоминаются введенные Израилем ограничения, в частности на коммерческий импорт, запрет большинства гуманитарных перевозок между севером и югом Сектора Газа, а также "обременительные и чрезмерные" ограничения на товары, которые могут ввозиться на территорию анклава.
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что письмо "не было угрозой", но в очередной раз подчеркнул насущную необходимость увеличения гуманитарной помощи в Секторе Газа.
"Нам кажется, что они (израильтяне) воспринимают это серьезно", - сказал Кирби о письме, не уточняя деталей.
Суть и детализация требований
Письмо является самым четким ультиматумом правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху с начала конфликта в Секторе Газа, что повышает вероятность изменения в поддержке Израиля со стороны Вашингтона.
Он содержит конкретные шаги, которые Израиль должен осуществить в течение 30 дней, в частности, разрешить въезд в анклав не менее 350 грузовиков в день, установить паузы в боевых действиях для доставки помощи и отменить приказы об эвакуации палестинского гражданского населения, если в этом нет оперативной необходимости.
"Неспособность продемонстрировать устойчивую приверженность ко внедрению и поддержке этих мер, может иметь последствия для политики США ... и соответствующего законодательства США", - говорится в письме.
Авторы письма сослались на статью 620i Закона об иностранной помощи, запрещающую оказывать военную помощь странам, которые препятствуют доставке гуманитарной помощи США.
Также в письме ссылаются на Меморандум о национальной безопасности, изданный президентом США Джо Байденом в феврале этого года. Документ требует от Госдепартамента отчитываться перед Конгрессом о том, считает ли он достоверными заверения Израиля в том, что использование американского оружия не нарушает американское или международное право.
В письме также предлагается установить новый канал коммуникации для США с Израилем, чтобы "поднимать и обсуждать инциденты, наносящие ущерб гражданскому населению".
Израиль ранее неоднократно заявлял, что придерживается международного права в своих операциях, направленных на искоренение боевиков ХАМАС, которые скрываются в туннелях и среди гражданского населения Сектора Газа.
Военная операция Израиля в Секторе Газа
В начале октября 2023 года террористы исламского движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля из Сектора Газа.
Наземная операция сопровождалась воздушной атакой и взятием в плен 250 заложников, еще 1200 израильтян погибли в первые дни боевых действий. Армия обороны Израиля начала масштабную военную операцию против террористов в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.
В понедельник, 14 октября, израильские войска приказали эвакуироваться беженцам лагеря в Джабалии на севере анклава из-за наступления боевиков ХАМАСа.
Правительство Израиля рассматривает план по прекращению поставок гуманитарной помощи в северную часть Сектора Газа, чтобы заморить голодом террористов.
Между тем, несмотря на письма с критикой, военные США развернули в Израиле батарею противовоздушной обороны THAAD. Это должно усилить интегрированную систему ПВО страны.
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