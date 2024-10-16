США выдвинули ультиматум Израилю: грозят ограничить военную помощь

Соединенные Штаты требуют от Израиля в течение следующего месяца принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа, иначе страну ждет ограничение военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин обратились с письмом к израильскому правительству в воскресенье, 13 октября. В нем требуется принять конкретные меры для разрешения ухудшающейся ситуации в палестинском анклаве на фоне возобновления израильского наступления на севере Сектора Газа. В случае отсутствия реакции, это может повлиять на политику США.

"Мы особенно обеспокоены тем, что последние действия израильского правительства ... способствуют ускоренному ухудшению условий в Газе", - говорится в копии письма.

В письме упоминаются введенные Израилем ограничения, в частности на коммерческий импорт, запрет большинства гуманитарных перевозок между севером и югом Сектора Газа, а также "обременительные и чрезмерные" ограничения на товары, которые могут ввозиться на территорию анклава.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что письмо "не было угрозой", но в очередной раз подчеркнул насущную необходимость увеличения гуманитарной помощи в Секторе Газа.

"Нам кажется, что они (израильтяне) воспринимают это серьезно", - сказал Кирби о письме, не уточняя деталей.

Суть и детализация требований

Письмо является самым четким ультиматумом правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху с начала конфликта в Секторе Газа, что повышает вероятность изменения в поддержке Израиля со стороны Вашингтона.

Он содержит конкретные шаги, которые Израиль должен осуществить в течение 30 дней, в частности, разрешить въезд в анклав не менее 350 грузовиков в день, установить паузы в боевых действиях для доставки помощи и отменить приказы об эвакуации палестинского гражданского населения, если в этом нет оперативной необходимости.

"Неспособность продемонстрировать устойчивую приверженность ко внедрению и поддержке этих мер, может иметь последствия для политики США ... и соответствующего законодательства США", - говорится в письме.

Авторы письма сослались на статью 620i Закона об иностранной помощи, запрещающую оказывать военную помощь странам, которые препятствуют доставке гуманитарной помощи США.

Также в письме ссылаются на Меморандум о национальной безопасности, изданный президентом США Джо Байденом в феврале этого года. Документ требует от Госдепартамента отчитываться перед Конгрессом о том, считает ли он достоверными заверения Израиля в том, что использование американского оружия не нарушает американское или международное право.

В письме также предлагается установить новый канал коммуникации для США с Израилем, чтобы "поднимать и обсуждать инциденты, наносящие ущерб гражданскому населению".

Израиль ранее неоднократно заявлял, что придерживается международного права в своих операциях, направленных на искоренение боевиков ХАМАС, которые скрываются в туннелях и среди гражданского населения Сектора Газа.