"Хезболла" пообещала усилить атаки на войска США на Ближнем Востоке

"Нападения боевиков "Хезболлы" на американские военные базы являются началом новых правил группировки.

Ливанская группировка

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

С тех пор, как боевики ХАМАС начали войну против Израиля, на Ближнем Востоке были совершены десятки нападений на американские войска. По информации Центрального командования США, в результате таких атак ранения получили 20 человек.

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии. На фоне этих ударов по базам США в начале ноября Ирак посетил госсекретарь Энтони Блинкен.

Также 21 ноября США нанесли авиаудары в ответ на нападение на авиабазу Аль-Асад в Ираке и ликвидировали от пяти до восьми боевиков.

8 декабря в иракском Багдаде под ракетный обстрел попало посольство США. Как утверждают представители иракской службы безопасности, всего было выпущено 14 ракет "Катюша".