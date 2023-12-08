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Посольство США в Багдаде попало под ракетный обстрел

Пятница 08 декабря 2023 13:35
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Посольство США в Багдаде попало под ракетный обстрел Фото: посольство США в Багдаде попало под ракетный обстрел (diplomacy.state.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Посольство США в иракском Багдаде попало под ракетные обстрелы. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации от американских и иракских официальных лиц, обошлось без жертв, впрочем, обстрел нанес незначительный материальный ущерб.

Как утверждают представители иракской службы безопасности, всего было выпущено 14 ракет "Катюша". Часть из них упала у ворот посольства, а другая часть - в реку. По словам представителя посольства, всего было осуществлено два ракетных залпа.

"Оценки продолжаются, но нет сообщений о жертвах на территории посольства", - заявил представитель посольства и добавил, что ни одна конкретная группа не взяла на себя ответственность, но есть признаки того, что атаки были осуществлены повстанцами, связанными с Ираном.

В частности представитель посольства призвал правительство Ирака сделать все возможное для защиты дипломатического персонала и партнеров по коалиции, а также отметил, что США имеют право на самооборону и защиту в любой точке мира.

"В Ираке находится около 2 500 американских военных и еще около 900 на востоке Сирии, которые выполняют миссии против группировки "Исламское государство". В обеих странах Иран имеет лояльные к Тегерану ополченцы", - добавляет издание.

Нападение на военные базы США

Военные базы США на Ближнем Востоке регулярно подвергаются обстрелам со стороны Ирака и Сирии. Активная фаза началась после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

К примеру, в начале декабря боевики атаковали 15 ракетами американскую военную базу. Обошлось без пострадавших. В частности, в октябре из-за атак беспилотников на американские базы в Ираке и Сирии, ранения получили 20 человек.

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