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"Хезболла" пообіцяла посилити атаки на війська США на Близькому Сході

Фото: ліванське угруповання "Хезболла" обіцяє посилити атаки на війська США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ліванське угруповання "Хезболла" пообіцяло посилити атаки на військові бази Сполучених Штатів на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Напади бойовиків "Хезболли" на американські військові бази є початком нових правил угруповання.

Ліванське угруповання 

Атаки на військові бази США на Близькому Сході

Відтоді, як бойовики ХАМАСу розпочали війну проти Ізраїлю, на Близькому Сході було здійснено десятки нападів на американські війська. За інформацією Центрального командування США, внаслідок таких атак поранення отримали 20 людей.

У відповідь США завдали ударів по двох об'єктах Ірану в Сирії. На тлі цих ударів по базах США на початку листопада Ірак відвідав держсекретар Ентоні Блінкен.

Також 21 листопада США завдали авіаударів у відповідь на напад на авіабазу Аль-Асад в Іраку та ліквідували від п'яти до восьми бойовиків.

8 грудня в іракському Багдаді під ракетний обстріл потрапило посольство США. Як стверджують представники іракської служби безпеки, загалом було випущено 14 ракет "Катюша". 

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ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльХезболлаЛиванБлижний восток