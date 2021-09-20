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У Херсонській області затримали колишнього військового: брав участь у "самообороні Криму"

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Херсонська область, Понеділок 20 вересня 2021 13:45
У Херсонській області затримали колишнього військового: брав участь у "самообороні Криму" Фото: учасника "самооборони Криму" затримали (facebook.com KRYM.SOS)
Автор: Олег Черниш

У Херсонській області затримали колишнього українського військовослужбовця. За даними слідства, він був учасником незаконного збройного формування "самооборона Криму" і допомагав Росії окупувати півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, затриманого звуть Золотих Валерій Миколайович.

Як заявили в прокуратурі, йому повідомили про підозру в держзраді та участі в незаконних збройних формуваннях. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За даними слідства, підозрюваний в кінці лютого 2014 добровільно вступив до "самооборони Криму", допомагав Збройним силам Російської Федерації під час захоплення стратегічних об'єктів міжнародного аеропорту "Сімферополь" і регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух". Безпосередньо брав участь у блокуванні території та злітно-посадкової смуги аеропорту.

Крім того, володіючи відповідними знаннями з управління авіаційними польотами, він передавав Росії інформацію з управління системою навігації по переміщенню повітряних суден над Кримом, в тому числі, допомагав приймати і відправляти російські військові літаки.

"Таким чином, підозрюваний, перейшовши на бік ворога, надав державі-окупанту та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, а також брав участь у діяльності незаконних збройних формуваннях", - йдеться в повідомленні.

Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідка затримала учасника штурму управління СБУ в Луганську.

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