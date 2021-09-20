ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Контррозвідка затримала учасника штурму управління СБУ в Луганську

Новость на русском →
Луганська область, Понеділок 20 вересня 2021 11:28
Контррозвідка затримала учасника штурму управління СБУ в Луганську Фото: бойовик "ЛНР" в 2014 році штурмував будівлю СБУ в Луганську (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Служба безпеки України затримала бойовика так званої "Луганської народної республіки", який у 2014 році штурмував адміністративну будівлю управління СБУ в Луганську. Останнім часом він переховувався на підконтрольній території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що житель Станиці Луганської в квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань, які штурмували управління СБУ. Він також брав участь у розграбуванні і знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей, які були в будівлі СБУ.

Після штурму бойовик чергував на барикадах терористів і забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі. Потім ніс службу на блокпосту біля Станиці Луганської, перевіряв громадян, які перетинали міст через Сіверський Донець, їхні речі та транспортні засоби.

"Через конфлікт з іншими бойовиками і ватажками угруповання, він повернувся на підконтрольну українській владі територію і переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганської області. Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали в невеликому селі під селищем Білокуракине", - йдеться в повідомленні.

Бойовику повідомили про підозру в участі в незаконних збройних формуваннях, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Фото: затриманий бойовик (ssu.gov.ua/novyny)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ЛНР
NEWS
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
DAILY
Сергій Наєв: РФ будь-коли може перейти до бойових дій на Півдні України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: РФ будь-коли може перейти до бойових дій на Півдні України