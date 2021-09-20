В Херсонской области задержали бывшего военного: участвовал в "самообороне Крыма"

В Херсонской области задержали бывшего украинского военнослужащего. По данным следствия, он был участником незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" и помогал России оккупировать полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, задержанного зовут Золотых Валерий Николаевич.

Как заявили в прокуратуре, ему сообщили о подозрении в госизмене и участии в незаконных вооруженных формированиях. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По данным следствия, подозреваемый в конце февраля 2014 добровольно вступил в "самооборону Крыма", помогал Вооруженным силам Российской Федерации во время захвата стратегических объектов международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух". Непосредственно участвовал в блокировании территории и взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Кроме того, обладая соответствующими знаниями по управлению авиационными полетами, он передавал России информацию по управлению системой навигации по перемещению воздушных судов над Крымом, в том числе, помогал принимать и отправлять российские военные самолеты.

"Таким образом, подозреваемый, перейдя на сторону врага, предоставил государству-оккупанту и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.

Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 594 750 гривен.