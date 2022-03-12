Кабмін затвердив план підтримки аграріїв на час посівної
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про підтримку посівної кампанії в умовах війни з Росією. Аграріям компенсують відсотки за кредитами та нададуть державні гарантії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Шмигаля.
"Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми повинні думати і про майбутнє. Тому уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка повинна вже скоро стартувати там, де це можливо", - сказав прем'єр.
Шмигаль додав, що сьогодні Уряд затвердив рішення про підтримку посівної кампанії в Україні. Зокрема, держава компенсує аграріям відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням сільськогосподарської діяльності.
Крім того, аграріям надаватимуться державні гарантії на 80% від суми залучених ними кредитів. "Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на посівну і бути впевненими, що в разі втрати врожаю вони не збанкрутують", - зазначив глава уряду.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав готуватися до посівної, в тому числі на тих територіях, які контролюють російські окупанти.
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