Почаїв закривають на в'їзд та виїзд

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборона на в'їзд і виїзд з Почаєва вводять з 10:00 21 квітня

У вівторок, 21 квітня, у Тернопільській області закривають на в'їзд і виїзд місто Почаїв через спалах коронавірусу. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Кременецької районної державної адміністрації В'ячеслав Онишкевич.

За його словами, відповідне рішення прийняла районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій.

Заборона на в'їзд і виїзд із карантинної зони Почаєва вводять з 10:00 21 квітня.

"... відбулося позачергове засідання районної комісії з ПТЭБ та НС. Враховуючи різке зростання захворюваності COVID-19 р. Почаїв з 10:00. 21.04.2020 року вводиться заборона на в'їзд/виїзд із карантинної зони міста", - написав Онишкевич.

Нагадаємо, 19 квітня поліція почала кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі (УПЦ МП) в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області.

Крім того, в поліції повідомили, що участь у богослужіннях на Великдень взяли майже 130 тисяч громадян.

Раніше зазначалося, що в разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення.