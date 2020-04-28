Каховку закривають на карантин через спалах COVID-19

Ілюстративне фото (facebook.com/khoda.gov.ua)

У місті виявили 22 випадки зараження коронавірусом

У Херсонській області закривають місто Каховка на карантин через спалах коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

У вівторок, 28 квітня, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про закриття міста Каховка на карантин. У місті виявлено 22 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

"Тому з 29 квітня на території міста будуть проводитися тимчасові обмеження і додаткові дезінфікуючі заходи щодо недопущення поширення коронавирусной хвороби", - йдеться в повідомленні.

Так, починаючи з 08:00 29 квітня і до 06:00 4 травня місто Каховка буде закрито на в'їзд-виїзд. При цьому в'їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим у місті Каховка та автотранспорту спеціальних рейсів, які забезпечують перевезення працівників об'єктів критичної інфраструктури.

"У місті будуть встановлені карантинні мобільні блокпости на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") та по вул. Мелітопольська 1а, а також обмежено рух та перекриття дороги бетонними блоками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 21 квітня Почаїв закритий на карантин через різке зростання захворюваності коронавірусом. В'їзд в місто і виїзд із нього були заборонені. Жителів міста закликали дотримуватися обмежувальні заходи і не виходити на вулицю без потреби. Також на карантин закрили Почаївську лавру.

Крім того, у Вінницькій області після підтвердженого випадку коронавірусу закрили два села - Висока Гребля і Андріяшівка.