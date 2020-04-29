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Кількість заражених коронавірусом в Україні наближається до 10 тис. осіб: карта

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 09:42
Кількість заражених коронавірусом в Україні наближається до 10 тис. осіб: карта
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Усього в Україні досліджено 104 544 зразки методом ПЛР

В Україні на сьогодні зареєстровано 9 866 випадків коронавірусної інфекції, з них 456 протягом останньої доби. Яка ситуація в Києві та областях, повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Усього в Україні досліджено 104 544 зразки методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 412 випадків (101 одужав);
  • Волинська обл. - 271 випадок (55 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 323 випадки (17 одужали);
  • Донецька обл. - 52 випадки (10 одужали);
  • Житомирська обл. - 357 випадків (18 одужали);
  • Закарпатська обл. - 403 випадки (43 одужали);
  • Запорізька обл. - 228 випадків (51 одужав);
  • Івано-Франківська обл. - 821 випадок (72 одужали);
  • м. Київ - 1 341 випадок (69 одужали);
  • Київська обл. - 643 випадки (70 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 377 випадків (81 одужав);
  • Львівська обл. - 405 випадків (66 одужали);
  • Луганська обл. - 33 випадки (3 одужали);
  • Миколаївська обл. - 116 випадків (5 одужали);
  • Одеська обл. - 261 випадок (13 одужали);
  • Полтавська обл. - 188 випадків (20 одужали);
  • Рівненська обл. - 588 випадків (49 одужали);
  • Сумська обл. - 98 випадків (55 одужали);
  • Тернопільська обл. - 708 випадків (76 одужали);
  • Харківська обл. - 237 випадків (19 одужали);
  • Херсонська обл. - 111 випадків (31 одужав);
  • Хмельницька обл. - 81 випадок (18 одужали);
  • Черкаська обл. - 282 випадки (60 одужали);
  • Чернівецька обл. - 1489 випадків (97 одужали);
  • Чернігівська обл. - 41 випадок (4 одужали).

Кількість заражених коронавірусом в Україні наближається до 10 тис. осіб: карта

На амбулаторному лікуванні 6 773 пацієнтів, з них 536 дітей та 1 643 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 093 осіб, з них 136 дітей та 333 медики.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 квітня, в Україні зафіксували 11 смертей від коронавірусу COVID-19.

Також станом на 29 квітня в Україні зафіксували зростання кількості заражених коронавірусом COVID-19, захворіли ще 456 людей.

В Україні COVID-19 захворіли близько 2 тисяч медиків і більше 600 дітей В Україні кількість летальних випадків від коронавіруса досягло 250
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