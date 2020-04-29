Кількість заражених коронавірусом в Україні наближається до 10 тис. осіб: карта

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Усього в Україні досліджено 104 544 зразки методом ПЛР

В Україні на сьогодні зареєстровано 9 866 випадків коронавірусної інфекції, з них 456 протягом останньої доби. Яка ситуація в Києві та областях, повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Усього в Україні досліджено 104 544 зразки методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 412 випадків (101 одужав);

Волинська обл. - 271 випадок (55 одужали);

Дніпропетровська обл. - 323 випадки (17 одужали);

Донецька обл. - 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. - 357 випадків (18 одужали);

Закарпатська обл. - 403 випадки (43 одужали);

Запорізька обл. - 228 випадків (51 одужав);

Івано-Франківська обл. - 821 випадок (72 одужали);

м. Київ - 1 341 випадок (69 одужали);

Київська обл. - 643 випадки (70 одужали);

Кіровоградська обл. - 377 випадків (81 одужав);

Львівська обл. - 405 випадків (66 одужали);

Луганська обл. - 33 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. - 116 випадків (5 одужали);

Одеська обл. - 261 випадок (13 одужали);

Полтавська обл. - 188 випадків (20 одужали);

Рівненська обл. - 588 випадків (49 одужали);

Сумська обл. - 98 випадків (55 одужали);

Тернопільська обл. - 708 випадків (76 одужали);

Харківська обл. - 237 випадків (19 одужали);

Херсонська обл. - 111 випадків (31 одужав);

Хмельницька обл. - 81 випадок (18 одужали);

Черкаська обл. - 282 випадки (60 одужали);

Чернівецька обл. - 1489 випадків (97 одужали);

Чернігівська обл. - 41 випадок (4 одужали).

На амбулаторному лікуванні 6 773 пацієнтів, з них 536 дітей та 1 643 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 093 осіб, з них 136 дітей та 333 медики.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 квітня, в Україні зафіксували 11 смертей від коронавірусу COVID-19.

Також станом на 29 квітня в Україні зафіксували зростання кількості заражених коронавірусом COVID-19, захворіли ще 456 людей.