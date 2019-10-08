У Херсонській області підпалили будинок суддів

Ілюстративне фото (if.dsns.gov.ua)

На місці події знайшли пляшки з запальною сумішшю

В селі Малокаховка (Херсонська область) у ніч на 8 жовтня невідомі намагалися підпалити будинок суддів Чаплинського районного суду та Новокаховського міського суду Херсонської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що інцидент стався близько третьої години ночі. Місцевий житель зателефонував у поліцію і повідомив, що горить сусідський будинок. На місці події поліцейські встановили, що у будинку мешкає подружжя, які працюють суддями. Як зазначають місцеві ЗМІ, потерпілими стали Ірина та Сергій Пилипенко.

Впродовж двох годин працівники ДСНС ліквідували пожежу. Ніхто із господарів не постраждав. За словами начальника Каховського відділу поліції Олексія Войчека, попередньо встановлено, що пожежа виникла в результаті підпалу - на місці були виявлені пляшки з залишками легкозаймистої речовини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2.378 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного".

Основною версією слідства є вчинення злочину у зв'язку зі службовою діяльністю потерпілих. Проводяться слідчо-розшукові заходи по встановленню причетних до скоєння злочину. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 15 років.

Фото: підпал будинку в Херсонській області (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, під вікнами квартири радника голови Херсонської обласної адміністрації прогримів вибух. На місці події поліцейські виявили залишки невідомого вибухового пристрою. В результаті вибуху пошкоджено віконне скло. Ніхто з громадян не постраждав.

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня у Кропивницького невідомі обстріляли будинок співробітника прокуратури. Слідством встановлено вірогідну причетність нападників до злочинного угруповання, протиправну діяльність якої прокурор розслідував.