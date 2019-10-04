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Біля будинку радника голови Херсонської ОДА прогримів вибух

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 11:09
Біля будинку радника голови Херсонської ОДА прогримів вибух
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція встановлює обставини вибуху в Херсоні

Під вікнами квартири радника голови Херсонської обласної адміністрації прогримів вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що вибух стався близько третьої години ночі 4 жовтня.

На місці події поліцейські виявили залишки невідомого вибухового пристрою. В результаті вибуху пошкоджено віконне скло. Ніхто з громадян не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Замах на вбивство".

Нагадаємо, в центрі Херсоні збройні невідомі влаштували стрілянину, в результаті поранені двоє чоловіків. Постраждалі у лікарні у важкому стані.

Невідомі стріляли з автомобіля чорного кольору і зникли з місця події.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство (ст.15 "Замах на злочин" Кримінального кодексу України та п.1 ч.2 ст.115 "Умисне вбивство" КК України).

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня у Кропивницького невідомі обстріляли будинок співробітника прокуратури. Слідством встановлено вірогідну причетність нападників до злочинного угруповання, протиправну діяльність якої розслідував прокурор.

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