У Кропивницького обстріляли будинок прокурора

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нападники погрожували розправою прокурору і його дружині

У Кропивницького в понеділок, 1 жовтня, невідомі обстріляли будинок співробітника прокуратури.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури області.

Як повідомляється, зловмисники скоїли низку пострілів у бік житлового будинку та двору працівника прокуратури.

"Подія мала місце 1 жовтня 2019 в р. Кропивницький. Зокрема, зловмисники скоїли низку пострілів у бік житлового будинку та двору працівника прокуратури, в той час, як в домоволодінні перебувала дружина і двоє маленьких дітей. При цьому нападники погрожували розправою прокурору і його сім'ї", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що слідством встановлено вірогідну причетність нападників до злочинного угруповання, протиправну діяльність якої розслідував прокурор.

Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) і 1 ч. ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва чоловік відкрив стрілянину по поліцейським під час перевірки документів. У бік спецназівців було зроблено сім пострілів, після чого компанія почала розбігатися. Трьох правопорушників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Крім того, 17 вересня в місті Самбір виник конфлікт між чоловіками, один з них при цьому здійснив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.