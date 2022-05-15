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У Херсоні російські бойовики беруть у заручники і катують мирних мешканців

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Україна, Неділя 15 травня 2022 14:47
У Херсоні російські бойовики беруть у заручники і катують мирних мешканців Фото: У Херсоні російські бойовики беруть у заручники мирних мешканців (twitter.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Жителі тимчасово окупованого Херсона, виходячи в магазин, щодня ризикують потрапити в полон окупантів. Російські військові заходять і до під'їздів, вибивають двері та вивозять людей у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.

Через соцмережі місцеві мешканці відстежують пересування російських патрулів та дізнаються місце розташування ворожих блокпостів на дорогах. Так є шанс прокласти безпечний шлях до місця призначення.

У разі потрапляння на вуличну перевірку окупанти здійснюють огляд тіла на наявність татуювань, переглядають вміст телефону, машини, речей. Багато хто не проходить цю "процедуру". Після цього людей відвозять у невідомому напрямку.

З перших днів окупації у соціальних мережах почали масово з’являтися повідомлення з фото та закликами про допомогу у пошуку зниклих батьків, дружин, дітей, друзів.

Херсонці, які побували в полоні і вирвалися на підконтрольну Уряду України територію, розповідають про знущання та насильство, що застосовувалося до них під час допитів.

Нагадуємо, у Херсоні російським окупантам вирішили нагадати, що вони тут тимчасово і місто скоро буде звільнено ЗСУ. Так, на стовпах з'явилися патріотичні листівки з красномовним текстом.

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