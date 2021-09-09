У Волинській області при посиленні карантину зможе працювати тільки 21 школа
Фото: у Волинській області вакциновано 80% персоналу тільки у 45 закладах освіти (Getty Images)
У Волинській області вакциновано 80% персоналу тільки у 45 закладах освіти. З них тільки 21 заклад загальної середньої освіти.
Про це повідомили в Управлінні освіти та науки Волинської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.
Станом на 8 вересня, у Волинській області у 45 закладах понад 80% персоналу має документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, а саме:
- 21 заклад загальної середньої освіти (загальна кількість 579),
- 22 заклади дошкільної освіти (загальна кількість 484),
- 1 заклад вищої освіти (загальна кількість 9),
- 1 заклад професійної (професійно-технічної) освіти (загальна кількість 14).
Нагадаємо, в Івано-Франківській області відмовились від вакцинації 32% працівників сфери освіти.
Зазначимо, у МОЗ повідомили, що навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання в разі перебування району або міста в "червоній зоні" карантину.
У "жовтій" та "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.