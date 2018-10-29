Херсонський суд розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу Вишинському 31 жовтня

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинського підозрюють у державній зраді, а також у придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів

Херсонський міський суд розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському 31 жовтня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Андрій Доманський.

"Продовження запобіжного заходу по Вишинському в 11:00 31 жовтня в Херсонському міськсуді", - розповів адвокат.

Нагадаємо, Херсонський апеляційний суд 23 жовтня відмовив у задоволенні скарги захисту Кирила Вишинського на продовження йому терміну тримання під вартою до 4 листопада. Раніше СБУ повідомила, що Вишинському готуються нові підозри. Зокрема, СБУ готує нові підозри іншим фігурантам у справі Вишинського.

Вишинському раніше було повідомлена ще одна підозра - про незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України). За даними Генпрокуратури, в сейфі Вишинського виявили та вилучили пістолет Browning M1906 і патрони до нього.