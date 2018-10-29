ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Херсонский суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Вышинскому 31 октября

Новости » Общество    29.10.2018 - 20:53
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Вышинского подозревают в госизмене, а также в приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов

Херсонский городской суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому 31 октября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Андрей Доманский.

"Продление меры пресечения по Вышинскому в 11:00 31 октября в Херсонском горсуде", - рассказал адвокат.

Напомним, Херсонский апелляционный суд 23 октября отказал в удовлетворении жалобы защиты Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей до 4 ноября. Ранее СБУ сообщила, что по Вышинскому готовятся новые подозрения. В частности, СБУ готовит новые подозрения другим фигурантам по делу Вышинского.

Вышинскому ранее было сообщено еще одно подозрение - о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 УК Украины). По данным Генпрокуратуры, в сейфе Вышинского обнаружили и изъяли пистолет Browning M1906 и патроны к нему.

Суд Киева арестовал задержанную за убийство собственных детей женщину НБУ отсудил у Коломойского почти миллиард гривен
Новости Украины ХерсонКирилл ВышинскийСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь