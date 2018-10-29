Херсонский суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Вышинскому 31 октября

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Вышинского подозревают в госизмене, а также в приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов

Херсонский городской суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому 31 октября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Андрей Доманский.

"Продление меры пресечения по Вышинскому в 11:00 31 октября в Херсонском горсуде", - рассказал адвокат.

Напомним, Херсонский апелляционный суд 23 октября отказал в удовлетворении жалобы защиты Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей до 4 ноября. Ранее СБУ сообщила, что по Вышинскому готовятся новые подозрения. В частности, СБУ готовит новые подозрения другим фигурантам по делу Вышинского.

Вышинскому ранее было сообщено еще одно подозрение - о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 УК Украины). По данным Генпрокуратуры, в сейфе Вышинского обнаружили и изъяли пистолет Browning M1906 и патроны к нему.