Херсонський суд залишив Вишинського під арештом

Вишинського залишили під арештом до 16 лютого

Херсонский апелляционный суд 31 января отказался удовлетворить жалобу на продление ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщил адвокат Андрей Доманский, передает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

Адвокат сообщил, что Вышинского оставили под арестом до 16 февраля 2019 года.

"Суд оставил без удовлетворения жалобу, решение следственного судьи Херсонского городского суда оставлено без изменений. То есть содержание под стражей - до 16 февраля", - сообщил адвокат.

Завтра, 1 февраля, суд рассмотрит вопрос об ограничении сроков ознакомления с материалами расследования, добавил адвокат.

Напомним, 17 января к адвокату Вышинского пришли с обысками сотрудники Генеральной прокуратуры Украины. Адвокат Андрей Доманский рассказал, что этого же дня в суде было назначено рассмотрение дела о продлении содержания под стражей Вышинского. Поэтому он связывает обыски с его правозащитной деятельностью.

Добавим, что по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос освобождения Вышинского не является "темой для обмена". Ранее адвокат Марк Фейгин допускал, что украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять на Вышинского.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.