Херсонський суд залишив Вишинського під арештом

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинського залишили під арештом до 16 лютого

Херсонський апеляційний суд 31 січня відмовився задовольнити скаргу на продовження арешту головного редактора РИА "Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомив адвокат Андрій Доманський, передає РБК-Україна з посиланням на УНН.

Адвокат повідомив, що Вишинського залишили під арештом до 16 лютого 2019.

"Суд залишив без задоволення скаргу, рішення слідчого судді Херсонського міського суду залишено без змін. Тобто утримання під вартою - до 16 лютого", - повідомив адвокат.

Завтра, 1 лютого, суд розгляне питання про обмеження термінів ознайомлення з матеріалами розслідування, додав адвокат.

Нагадаємо, 17 січня до адвоката Вишинського прийшли з обшуками співробітники Генеральної прокуратури України. Адвокат Андрій Доманський розповів, що цього ж дня в суді було призначено розгляд справи про продовження утримання під вартою Вишинського. Тому він пов'язує обшуки з його правозахисною діяльністю.

Додамо, що за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, питання звільнення Вишинського не є "темою для обміну". Раніше адвокат Марк Фейгін допускав, що українського журналіста Романа Сущенко можуть обміняти на Вишинського.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.