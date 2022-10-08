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ВСУ уничтожили уже более 62 тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

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Украина, Суббота 08 октября 2022 09:59
ВСУ уничтожили уже более 62 тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 62 тысячи солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники ликвидировали уже более 62 тысячи российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и 12 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 62060 (+380) человек ликвидировано,
  • танков - 2472 (+66) ед,
  • боевых бронированных машин - 5111 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 1459 (+4) ед,
  • РСЗО - 345 (+1) ед,
  • средства ПВО - 180 (+3) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 234 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1079 (+12),
  • крылатые ракеты - 246 (+0),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,
  • специальная техника - 136 (+1).

Напомним, по данным ISW, украинские войска продвигаются в Луганской области и ведут бои уже в 30 км от Херсона.

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