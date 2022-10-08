ВСУ уничтожили уже более 62 тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники ликвидировали уже более 62 тысячи российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и 12 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, украинские войска продвигаются в Луганской области и ведут бои уже в 30 км от Херсона.

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