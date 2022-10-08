ВСУ уничтожили уже более 62 тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 62 тысячи солдат (Getty Images)
Украинские защитники ликвидировали уже более 62 тысячи российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и 12 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 62060 (+380) человек ликвидировано,
- танков - 2472 (+66) ед,
- боевых бронированных машин - 5111 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 1459 (+4) ед,
- РСЗО - 345 (+1) ед,
- средства ПВО - 180 (+3) ед,
- самолетов - 266 (+0) ед,
- вертолетов - 234 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1079 (+12),
- крылатые ракеты - 246 (+0),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,
- специальная техника - 136 (+1).
Напомним, по данным ISW, украинские войска продвигаются в Луганской области и ведут бои уже в 30 км от Херсона.
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