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В Херсонской области ВСУ уничтожили четыре российских беспилотника

Фото: В Херсонской области ВСУ уничтожили четыре российских беспилотника (24tv)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 мая, украинские военные в Херсонской области уничтожили четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook.

"15 мая в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено четыре российских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

В частности, украинские военные ликвидировали один разведывательный БпЛА "Орлан-10", один разведывательный беспилотник "Суперкам" и еще два ударных БпЛА типа "Ланцет".

Напомним, украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.

Кроме того, украинские военные уничтожили более роты российских оккупантов, два танка и ЗРК на Таврическом направлении за минувшие сутки.

Добавим, что пограничники сбили два беспилотника российских оккупантов с помощью антидронового ружья в Бахмутском районе.

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