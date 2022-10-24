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В Киевской области нашли обломки сбитого "шахеда"

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Киевская область, Понедельник 24 октября 2022 15:30
В Киевской области нашли обломки сбитого "шахеда" Фото: обломки дрона-камикадзе в Киевской области (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Илона Свиридова

В одном из районов Киевской области нашли обломки сбитого дрона-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

По его словам, поисковая группа Национальной гвардии нашла обломки беспилотника, который сбили Силы противовоздушной обороны во время очередной российской атаки.

"Части дрона находились рядом со прудом. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли обломки. Пострадавших или повреждений инфраструктуры нет", - отметил он и призвал жителей Киевской области пользоваться укрытиями во время воздушных тревог.

Напомним, ранее американская газета The New York Times сообщила, что Израиль передал Украине разведданные для борьбы с дронами-камикадзе.

С начала осени украинские силы сбили более 270 иранских дронов Shahed.

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