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В Херсоне снова слышны звуки взрывов

Фото: в Херсонской области снова слышны звуки взрывов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Днем вторника, 2 мая, жители Херсона слышали звуки, похожие на взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - сказано в сообщении.

Воздушная тревога в Херсонской области не была объявлена.

При этом официальной информации о взрывах пока нет.

Как сообщалось, россияне обстреляли Белозерское общество Херсонской области. Под удар попали села Кизомис и Огромное. Один человек погиб , 4 получили ранения.

Напомним, российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области . Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

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