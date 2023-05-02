В Херсоне снова слышны звуки взрывов

Днем вторника, 2 мая, жители Херсона слышали звуки, похожие на взрывы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы", - сказано в сообщении.
Воздушная тревога в Херсонской области не была объявлена.
При этом официальной информации о взрывах пока нет.
Как сообщалось, россияне обстреляли Белозерское общество Херсонской области. Под удар попали села Кизомис и Огромное. Один человек погиб , 4 получили ранения.
Напомним, российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области . Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
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