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У Херсоні знову чути звуки вибухів

Фото: у Херсонській області знову чути звуки вибухів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вдень вівторка, 2 травня, жителі міста Херсон чули звуки, схожі на вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - сказано в повідомленні.

Повітряну тривогу в Херсонській області не оголошували.

При цьому офіційної інформації про вибухи поки що немає.

Як повідомлялось, росіяни обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Під удар потрапили села Кізомис та Велетенське. Одна людина загинула, 4 отримали поранення.

Нагадаємо, російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 363 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

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Херсонська областьВійна Росії проти України