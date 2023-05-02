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Оккупанты атаковали Кизомыс и Велетенское под Херсоном: есть жертва и раненые

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Херсон, Вторник 02 мая 2023 13:51
Оккупанты атаковали Кизомыс и Велетенское под Херсоном: есть жертва и раненые Фото: россияне обстреляли Кизомыс и Велетенское Херсонской области 2 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне обстреляли Белозерскую общину Херсонской области. Под удар попали села Кизомыс и Велетенское.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Известно об одном погибшем из-за обстрела Велетенского - это 28-летний мужчина", - рассказал он.

По его данным, еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают необходимую медпомощь.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области. Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Напомним, 30 апреля, из села Кизомыс в Херсонской области эвакуировали всех детей. Населённый пункт постоянно находится под обстрелами оккупантов.

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Херсонская область
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