Оккупанты атаковали Кизомыс и Велетенское под Херсоном: есть жертва и раненые

Россияне обстреляли Белозерскую общину Херсонской области. Под удар попали села Кизомыс и Велетенское.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Известно об одном погибшем из-за обстрела Велетенского - это 28-летний мужчина", - рассказал он.

По его данным, еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают необходимую медпомощь.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области. Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.